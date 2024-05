Śląsk – Stal: Tym razem w Orbicie górą goście. O awansie do półfinału zadecyduje mecz nr 5!

– W mojej trenerskiej karierze nie przypominam sobie meczu z tak głośnym wsparciem od kibiców. To było niesamowite i będąc szczerym, nie wydaje mi się, że zagralibyśmy w taki sposób bez tego wsparcia – mówił po poprzednim meczu ćwierćfinałowym w Hali Orbita trener Śląska Miodrag Rajković. W niedzielę Hala Orbita ponownie zapełniła się do ostatniego miejsca, a koszykarze Śląska mogli liczyć na głośny doping swoich fanów.

Śląsk zanotował perfekcyjne wejście w drugą połowę! Wrocławianie zaczęli od serii 10-0, na co złożyły się m.in. dwa celne rzuty za trzy Jakuba Nizioła. W połowie trzeciej kwarty WKS odzyskał prowadzenie. W trzeciej kwarcie to gospodarze byli zespołem, który był agresywniejszy w obronie i popełniał mniej błędów. Wysiłki „Trójkolorowych” doprowadziły do tego, że na 10 minut przed końcową syreną Śląsk tracił do Stali tylko trzy punkty (57:60).