Śląsk Wrocław - Stal Ostrów. Zdjęcia kibiców. Hala Orbita do końca wierzyła w zwycięstwo

Zdjęcia kibiców z meczu Śląsk Wrocław - Stal Ostrów

– W mojej trenerskiej karierze nie przypominam sobie meczu z tak głośnym wsparciem od kibiców. To było niesamowite i będąc szczerym, nie wydaje mi się, że zagralibyśmy w taki sposób bez tego wsparcia – mówił po poprzednim meczu ćwierćfinałowym w Hali Orbita trener Śląska Miodrag Rajković. W niedzielę Hala Orbita ponownie zapełniła się do ostatniego miejsca, a koszykarze Śląska mogli liczyć na głośny doping swoich fanów.

Kolejna to znów przewaga gości, ale już mniejsza, co tylko spotęgowało doping. Śląsk rozpoczął pościg za wynikiem i musimy przyznać - początek drugiej połowy wrocławianie mieli znakomity. Przed ostatnią kwartą Śląsk tracił do Stali tylko trzy punkty, a trybuny wyglądały jakby miały zaraz eksplodować. Niestety, ale końcówka to już dominacja gości. Wrocławianie przegrali to spotkanie na parkiecie, choć na trybunach byli bezkonkurencyjni.