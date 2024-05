Spójnia – Śląsk: Dwa nieobliczalne zespoły powalczą o brązowy medal Orlen Basket Ligi

Walka o brązowy medal zapowiada się jako potyczka dwóch prawdopodobnie najbardziej nieobliczalnych drużyn w Orlen Basket Lidze. Jeszcze miesiąc temu oba zespoły drżały o to, czy uda im się awansować do fazy play-off. Śląsk zajął ostatecznie szóste miejsce po sezonie zasadniczym, a Spójnia ósme, wyprzedzając Polski Cukier Start Lublin i Dziki Warszawa wyłącznie dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich spotkań.

W ćwierćfinale ekipa ze Stargardu sprawiła jedną z największych sensacji ostatnich lat w Orlen Basket Lidze, eliminując z walki o medale Anwil Włocławek, który przez sezon zasadniczy szedł jak burza i zakończył go na pozycji lidera tabeli. Podopieczni Sebastiana Machowskiego wygrali serię 3-2. W półfinale Spójnia trafiła na Kinga Szczecin i tym razem cudu już nie było. Mistrz Polski rozstrzygnął kwestię awansu w trzech meczach.

Śląsk – podobnie jak Spójnia – w ćwierćfinale również pokonała wyżej notowanego rywala – Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski – w stosunku 3-2. Drużynie Miodraga Rajkovicia na drodze do finału stanął Trefl Sopot, który w dwóch pierwszych meczach rozbił WKS. W starciu numer trzy Hala Stulecia poniosła „Trójkolorowych” do jedynego zwycięstwa w tej serii. Trefl zwyciężył w półfinałach 3-1 i w piątek o godz. 20:00 w Ergo Arenie zmierzy się z Kingiem w pierwszej odsłonie finału.

Trudno wskazać faworyta w starciu Śląska ze Spójnią. W sezonie zasadniczym WKS wygrał u siebie 75:69, natomiast w rewanżu w Stargardzie został rozgromiony przez gospodarzy 67:93. Ten mecz okazał się gwoździem do trumny dla trenera Jacka Winnickiego, który dzień później został zwolniony z wrocławskiego klubu. Zastąpił go Miodrag Rajković, który w rywalizacji z tym samym rywalem może zapisać się w historii klubu jako szkoleniowiec, który poprowadził Śląsk do 41. medalu mistrzostw Polski.

Pierwsze spotkanie o brąz w sobotę o godz. 17:30 (Polsat Sport 2). Rewanż we wtorek o godz. 20 w Hali Orbita (Polsat Sport 1). Wejściówki na mecz we Wrocławiu do kupienia w serwisie Abilet.pl.