Brązowe chłopaki Śląska Wrocław. Oni wywalczyli dla WKS-u brązowy medal (ZDJĘCIA)

Dla Śląska był to szalony i bardzo trudny sezon. Drużyna zaczynała rozgrywki z Oliverem Vidinem na ławce trenerskiej, większość sezonu była prowadzona przez Jacka Winnickiego, a po medal sięgnęła z Miodragiem Rajkoviciem. Ten ostatni objął zespół WKS-u, gdy ten znajdował się poza czołową ósemką Orlen Basket Ligi. Ostatecznie „Trójkolorowi” rzutem na taśmę zapewnili sobie szóste miejsce na koniec sezonu zasadniczego.

W play-offach Śląsk dość nieoczekiwanie wyeliminował w ćwierćfinale wyżej notowaną Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski (3-2). W półfinale Trefl Sopot okazał się jednak przeszkodą nie do pokonania (1-3). W rywalizacji o brąz walka o medal toczyła się w systemie dwumeczu. Śląsk wygrał oba mecze (88:83 w Stargardzie i 87:85 we Wrocławiu) i sięgnął po 41. krążek w historii klubu.

Wydaje się, że kluczem do udanej końcówki sezonu była zwłaszcza postawa Angela Nuneza, który dołączył do Śląska na początku marca. – Gra w Polsce to wspaniałe doświadczenie. Jestem bardzo zadowolony z pobytu w Śląsku Wrocław. Już teraz mogę powiedzieć, że sporo się tu nauczyłem, a każdego dnia mogę liczyć na wsparcie ze strony trenerów, zawodników i klubu – mówił reprezentant Dominikany w rozmowie z portalem Orlen Basket Ligi.