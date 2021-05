Ściśnięty tłum na lotnisku. Prezes Portu Lotniczego obwinia przepisy wprowadzone przez rząd

To, co się działo na odprawie, było naganne. Wszyscy staliśmy na kupie mimo pandemii i obowiązku trzymania dystansu. Naganne było również to, że czas oczekiwania na odprawę trwał dwie godziny, bez dostępu do żadnej wody, gdyby jeszcze gdzieś można było kupić. Nie było takiej możliwości, a przecież w Turcji na lotnisku wszystkie wody trzeba było wyrzucić. Po chwili przyszła pani, która namawiała ludzi na testy zwalniające z kwarantanny (za 200 zł). Obiecywano, że dzięki tym testom ludzie nie będą musieli stać w ogromnej kolejce, tylko przejdą innym wyjście. Po testach okazało się, że trzeba wrócić i stać od nowa na samym końcu kolejki. Koszmar straszny!

- Dopiero po przekroczeniu granicy, ale jeszcze na terenie lotniska, pasażerowie mają możliwość zrobienia szybkiego testu, którego negatywny wynik pozwala na zwolnienie z kwarantanny. W praktyce więc pasażer jest najpierw kierowany na kwarantannę, po czym robi test, po kwadransie dostaje wynik, a jeżeli jest on negatywny – jest wykreślony z rejestru, do którego został wpisany przed chwilą. Takie formalności trwają, a czas oczekiwania pasażerów się wydłuża.

- W imieniu Portu Lotniczego Wrocław przepraszamy pasażerów za sytuację. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że jest ona wynikiem realizacji przez Straż Graniczną wprowadzonych kilka tygodni temu rządowych przepisów, które znacznie komplikują formalności związane z przekraczaniem granicy i wydłużają czas oczekiwania pasażerów. Zgodnie z tą procedurą, pasażerowie przekraczający granicę są z automatu kierowani na kwarantannę i w trakcie kontroli granicznej są wpisywani przez funkcjonariusza Straży do odpowiedniego systemu, co znacznie wydłuża czas kontroli i powoduje tworzenie długiej kolejki

- wyjaśnia Dariusz Kuś. Twierdzi również, że podobna sytuacja ma miejsce na wszystkich lotniskach. Dodaje również, że przedstawiciele wrocławskiego lotniska kilkanaście dni temu wystosowali już prośbę do ministerstwa zdrowia, ministerstwa infrastruktury i straży granicznej w sprawie pilnej zmiany tych przepisów.

- Przedstawiliśmy także rozwiązania, które pozwolą upłynnić ruch, na czym wszystkim polskim lotniskom bardzo zależy. Mamy nadzieję, że stosowne zmiany będą wprowadzone przez rząd jak najszybciej. Równocześnie liczymy na pomoc Straży Granicznej – zarówno w kwestii wsparcia zmiany niepraktycznych przepisów, jak możliwie sprawnej obsługi pasażerów - dodaje Kuś.

[21:02] Kinga Czernichowska

Dariusz Kuś kontynuuje: troska o zachowanie przez pasażerów dystansu podczas oczekiwania na kontrolę graniczną jest ważna i z pewnością będziemy na to zwracali jeszcze większą uwagę. Ważne jest jednak to, aby sami pasażerowie stosowali się do tych wytycznych oraz oznakowania w terminalu i przestrzegali zasad. Warto o tym przypominać zwłaszcza teraz, w momencie coraz większego zainteresowania podróżami samolotem. Co do wody – automaty z wodą są dostępne na terenie terminalu przez cały czas, także były czynne w dniu lotu z Turcji.