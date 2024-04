Rusza 3. edycja wielkiego sprzątania Odry. Jak możemy uniknąć kolejnej katastrofy klimatycznej? Aneta Kolesińska

Wideo

To już 3. edycja akcji ekologicznej "Czysta Odra" we Wrocławiu, w której udział weźmie ponad 20 tys. wolontariuszek i wolontariuszy z Czech, Polski i Niemiec. Do wielkiego sprzątania Odry włączyło się też wiele organizacji. Akcja wystartuje już 26 kwietnia, a potrwa do 5 maja. Co jest w planach?