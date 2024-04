Nowi rezydenci schroniska dla zwierząt we Wrocławiu. Kto przygarnie pieska albo kotka? Zobaczcie te słodkie pyszczki!

Żyją w straszliwych warunkach, są głodzone, a ich "właściciele" nie wypuszczają ich z klatek. Albo oddawane są na starość do schroniska, bo ich ludzie nie chcą się już nimi zajmować.

Pies czy kot to ogromny obowiązek. Do schronisk dla zwierząt trafia coraz więcej rasowych czworonogów. Zachęceni internetowymi filmikami, ludzie kupują zwierzęta, których potem nie chcą. Opieka na nimi przerasta wyobrażenia o konieczności wychodzenia z psami na spacer, karmienia zwierząt, często drogimi, specjalistycznymi karmami czy zabierania czworonogów na wakacje, wyłącznie do kwater, które akceptują ich obecność.

Poza kotami i psami, w schroniskach lądują także inne zwierzęta - papugi, króliki czy świnie. Dlatego tak ważne jest aby przygotować się do posiadania pupila, gdyż zupełnie jak człowiek, ma on swoje potrzeby. Zwierzęta chorują, starzeją się i miewają humorki. Zanim zdecydujemy się na zwierzę, powinniśmy poznać specyfikę gatunku, a nawet rasy.