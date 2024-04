Ekologiczna akcja Gazety Wrocławskiej w Auchan Bielany. Rozdawaliśmy sadzonki za surowce wtórne. Poznaj szczegóły!

W zamian za zużyty sprzęt AGD i RTV, rozdawaliśmy sadzonki. Chętnych na drzewka i krzewy nie brakowało. Naszą akcję "Drzewko za surowce wtórne", wspierali wrażliwi ekologicznie partnerzy.

Do akcji mógł przyłączyć się każdy, komu zależy na dbaniu o czystsze środowisko naturalne.

- Jako centrum handlowe zwracające uwagę na ekologię i społeczność lokalną, z radością wspieramy akcję promującą recykling i zrównoważony rozwój. Podczas tej akcji, za każdy przyniesiony do naszego punktu zbiórki przedmiot, oferujemy drzewko - symboliczny gest podkreślający nasze zaangażowanie w ochronę przyrody. Przyłączając się do "Drzewka za surowce", nie tylko wspierasz ekologię, ale także przypominasz sobie, jak istotne jest dbanie o nasze otoczenie. Dlatego tym bardziej zachęcamy wszystkich naszych klientów, do włączania się w podobne inicjatywy - mówi Martyna Raczkowska z Centrum Handlowego Auchan w Bielanach Wrocławskich .

Wrocławianie i okoliczni mieszkańcy przynieśli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także baterie, ładowarki i tonery. W zamian otrzymali sadzonki drzew. Dla najmłodszych przygotowaliśmy specjalny kącik, gdzie dzieci mogły wykazać się artystycznie.

"Drzewko za surowce wtórne" zorganizowane zostało wspólnie z Lasami Państwowymi, dzięki wsparciu Nadleśnictwa Legnica, które dostarczyło sadzonki drzew, min. świerki i sosny. Ale były też bukszpany, lawenda, pelargonie, begonie i werbeny do ekspozycji na balkonach i tarasach.

Patronat nad wydarzeniem objęła Fundacja "Świadomi Klimatu", która powstała z troski o przyszłość naszej planety oraz zdrowie ludzi. Misją fundacji jest budowanie świadomości ekologicznej oraz zapobieganie tzw. niskiej emisji, poprzez wsparcie działań na rzecz zmian gospodarczych, cywilizacyjnych i kulturowych. Fundacja aktywnie edukuje i organizuje wiele akcji, paneli dyskusyjnych i kampanii edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska. Angażuje się też w pomoc osobom prywatnym w uzyskaniu dofinansowania na energooszczędne rozwiązania grzewcze.

- Każdy z nas może przyłączyć się do walki o środowisko. Od codziennych decyzji zależy to, jakim powietrzem oddychamy i jak wygląda nasze otoczenie. Jesteśmy przekonani, że edukacja jest kluczem do zmiany, dlatego aktywnie angażujemy się w podnoszenie świadomości ekologicznej. "Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie" - to jedna z naszych myśli przewodnich – mówi Dorota Winiarska, prezes fundacji "Świadomi Klimatu".