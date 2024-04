Inwestycje na Odrze za 2 miliony złotych. W planach są nowe przystanie, łodzie i imprezy. Skorzysta nie tylko Wrocław

Odra stanie się centrum turystyki wodnej

Jak zmieni się Odra?

Co nowego pojawi się na Odrze?

Beneficjenci Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego już mają plany na wydanie pieniędzy. 870 tys. złotych trafi do 7 gmin. We Wrocławiu nowe życie otrzymają pomosty pontonowe przy Bulwarze Kaczyńskich, przy których będzie można zacumować. Powstaną także nowe przestrzenie dla wodnej rekreacji, takie jak park z widokiem na Odrę w Wołowie, czy promenada nad Odrą wraz z ławkami i lampami solarnymi w Malczycach. Pozostałe gminy, które otrzymały pieniądze to: