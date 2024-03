Robert Grzechnik w Studiu Gazety Wrocławskiej. O swoim pomyśle na wrocław i nadchodzących wyborach

O fotel prezydenta Wrocławia będzie ubiegać się także kandydat Konfederacji. Partia przedstawiła swojego kandydata na ten urząd. Jest nim Robert Grzechnik – radny miejski wybrany z list PiS-u.

Choć Robert Grzechnik do rady miasta został wybrany w 2018 roku z list Prawa i Sprawiedliwości i nawet do 2023 roku był członkiem tego klubu, od zawsze należy do Nowej Nadziei – partii Janusza Korwina-Mikke, która wcześniej nazwała się Wolność. W wyborach parlamentarnych ubiegał się o mandat poselski, ale go nie dostał.