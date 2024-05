Próbował produkować fajerwerki, wywołał eksplozję i pożar. Z budynku leciały cegły. Dolnoślązak trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło w sobotę (4 maja) przed godziną 7.30 w Kościelnikach Górnych (pow. lubański). Jak przekazują strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie, w pomieszczeniu gospodarczym doszło do silnej eksplozji, a następnie wybuchł pożar. Na miejsce wysłano służby, w tym aż 9 zastępów strażaków , policję i zespół ratownictwa medycznego.

Jedna osoba została poszkodowana. To 37-letni mężczyzna, który zgodnie z relacją sąsiadów, od dłuższego czasu zajmował się materiałami pirotechnicznymi, próbował produkować fajerwerki. Zgodnie z ustaleniami portalu lubanski.eu, w tym miejscu kilkukrotnie dochodziło już do mniejszych wybuchów. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala.