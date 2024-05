Giełda staroci na rynku w Świdnicy ma już 50 lat! Majówkowa edycja przyciągnęła tłumy. To największy targ staroci na Dolnym Śląsku

- Podczas Dni Świdnicy, świdniccy studenci filii Politechniki Wrocławskiej zorganizowali jarmark staroci. Dochód ze sprzedaży eksponatów przeznaczono na budowę Centrum Zdrowia Dziecka. Była to najprawdopodobniej ta iskra, która rozpaliła miłość Świdnicy i świdniczan do staroci, bo z czasem miasto zdecydowało się gościć handlarzy i miłośników staroci co miesiąc... 100 lat dla świdnickiej giełdy staroci! - informuje stowarzyszenie Labiryntarium o pierwszym kiermaszu.