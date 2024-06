Prawie trzy miesiące po wyborach samorządowych, a banery we Wrocławiu jeszcze wiszą. ZDiUM: Czas na uprzątnięcie już minął Remigiusz Biały

30 dni – tyle czasu po wyborach mają komitety wyborcze, aby posprzątać po sobie. O ile w przypadku wyborów europarlamentarnych ten czas jeszcze nie minął, to w przypadku samorządowych - już tak. We Wrocławiu wciąż możemy trafić na wiszące plakaty byłych już kandydatów do sejmiku lub na prezydenta miasta. ZDiUM upomina komitety i prosi o posprzątanie po sobie.