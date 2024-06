Radni chcą usunąć krzyże z wrocławskiego urzędu. Prezydent: "Nie planuję wprowadzać takich zmian"

AKTUALIZACJA

Po publikacji poniższego materiału, otrzymaliśmy następujące oświadczenie od prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka:

"Nie planuję wprowadzać takich zmian. Ten temat to niepotrzebna pożywka dla niektórych środowisk politycznych. Dzisiaj musimy szukać tego co nas łączy. Żyjemy w czasach, kiedy trzeba wzmacniać wspólnotę. Silna wspólnota, tolerancyjna, otwarta, szanująca wzajemnie swoje poglądy, wartości, przekonania ma większe szanse stawić czoła wyzwaniom, niż wspólnota podzielona. Zachęcałbym wszystkich, żeby łączyć a nie dzielić. Takich decyzji nie podejmuje się pod wpływem medialnego szumu i przy rozgrzanych emocjach, bo to nikomu nie służy. W UMW pracuje Zespół ds. polityki równościowej, który zajmuje się takimi kwestiami, procesowo, bo one wymagają wyważonego procesu, namysłu i konsultacji społecznych" - napisał prezydent do redakcji "Gazety Wrocławskiej".

***

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Wrocławia (czwartek, 6 maja) zagłosowano za neutralnością religijną w przestrzeni urzędu miejskiego. Według projektu apelu, który ma skłonić Sutryka do usunięcia symboli religijnych oraz nieużywanie ich podczas uroczystości w magistracie. Wrocławscy radni postanowili pójść w ślady prezydenta Warszawy, ale czy Jacek Sutruk dostosuje się do wyboru radnych?