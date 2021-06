Położyli krzywe tory na Partynicach? Mamy odpowiedź kolejarzy

- Mieszkańcy obserwujący prace przy linii z Wrocławia do Świdnicy mogli oglądać proces budowy nowego toru. Demontaż starych szyn, ich ewentualne pocięcie i wywiezienie z placu budowy, wyjęcie i wywiezienie starych podkładów, zebranie i wywiezienie starego, zanieczyszczonego tłucznia, wyrównanie, zagęszczenie i wzmocnienie górnej warstwy “podtorza” - czyli ułożenie geowłókniny lub wymieszanie górnej warstwy z cementem i zagęszczenie lub nałożenie dodatkowej warstwy dobrze zagęszczalnego kruszywa - rozwiezienie i rozłożenie nowych podkładów na wyrównanej warstwie „podtorza” oraz rozciągnięcie i przymocowanie do podkładów szyn na “roboczo” - wyjaśnia rzecznik prasowy PKP PLK Mirosław Siemieniec.

Kolejarze na początku czerwca rozpoczęli w granicach miasta prace przy budowie linii kolejowej z Wrocławia do Sobótki i dalej do Świdnicy. Na Partynicach i Ołtaszynie powstaje nowy tor. Przy ul. Zwycięskiej na Partynicach budowany jest przystanek kolejowy, podobny powstaje na Wojszycach. Tak gruntowna modernizacja budzi zainteresowanie mieszkańców Wrocławia. Bywają też zaskoczeni kolejnością robót czy rezultatem prac. Pofalowane czy puszczone poniżej poziomu ziemi tory wywołują ich niepokój.

- Praca czasem jest dzielona na dwa lub trzy etapy. Wyrównanie wstępne i po trwałym połączeniu szyn poprzez zgrzewanie lub spawanie i następnie wyrównanie docelowe - tłumaczy Siemieniec i dodaje, że tor w granicach miasta będzie bezstykowy, czyli szyny będą spawane lub zgrzewane bez luzów pomiędzy ich odcinkami, co ma ograniczyć hałas.

Dopiero taka luźno leżąca drabina z torów i podkładów będzie wyrównywana i podnoszona do zaprojektowanej wysokości przez specjalny pociąg-maszynę nazywany plaserem.

Nowy, ale nierówny tor, który teraz leży pomiędzy ulicami Zwycięską i Ołtaszyńską przygotowany jest “na roboczo” przez jadący z minimalną prędkością pociąg z wagonami samowyładowczymi, z których do wysokości górnej powierzchni podkładów zostały rozsypane warstwy tłucznia. To tzw. balastowanie toru.

Linia kolejowa nr 285 z Wrocławia do Świdnicy przez Sobótkę liczy niespełna 60 kilometrów. Z dworca Wrocław Główny biegnie w kierunku stacji Wrocław Brochów, a następnie rozgałęzia się na wysokości estakady obwodnicy śródmiejskiej na ul. Krakowskiej i przez 16 przystanków po drodze prowadzi do stacji Świdnica Miasto. Od roku 2000 tą linią nie jeżdżą pociągi pasażerskie, a ruch towarowy był utrzymywany na niej do wywozu kruszywa z kamieniołomów w okolicach Sobótki.

Linia po uruchomieniu będzie atrakcyjna dla dojeżdżających do pracy do Wrocławia, a także dla turystów. Jednak jej rewitalizacja wywołuje emocje także z innego względu. 20 razy dziennie pociągi będą przejeżdżać przez kilka ruchliwych ulic we Wrocławiu - m.in. Buforową, Ołtaszyńską, Zwycięską i kierowcy obawiają się większych niż normalnie korków. Pociągi mają zacząć jeździć tą linią w grudniu tego roku.