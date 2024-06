Kolebka polskiego urbexu. Ten dolnośląski szpital był jak kapsuła czasu. Dziś to kompletna ruina

Wybudowali do hitlerowcy. Zajęli sowieci. Dziś budzi grozę i skrywa ogrom tajemnic

Ten opuszczony i mocno zniszczony szpital znajduje się w legnickim Lasku Złotoryjskim. Obiekt powstał w roku 1937. Był ultranowoczesnym lazaretem jak na tamte lata. Nic dziwnego – miał być pokaźnym zapleczem do leczenia chorych i rannych żołnierzy, którzy niebawem mieli wyjść na front. Niemcy z obiektu nie korzystali jednak długo. W 1945 roku zajęli go czerwonoarmiści i okupowali go do roku 1993.