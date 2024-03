Nowy asfalt pojawi się na Olszewskiego. Później będzie większy remont tej ulicy. Kierowców czekają utrudnienia

Następnie w weekend (23-24 marca) rozpocznie się tymczasowa zmiana w organizacji ruchu. Miasto poda jej szczegóły w przyszłym tygodniu. Wykonawca będzie wtedy regulował kilkadziesiąt studzienek. Po tej czynności, na odcinku od Spółdzielczej do Gersona, zostanie ułożony nowy asfalt.

Inwestycja na ul. Olszewskiego została podzielona na trzy etapy. Pierwszy, który ruszy 18 marca obejmuje poprawę nawierzchni na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Gersona. W poniedziałek i we wtorek w godzinach porannych pojawi się tam frezarka, która zedrze dotychczasowy asfalt. Ulica będzie przejezdna, ale ruchem będą kierowali pracownicy wykonawcy. Prace zakończą się przed popołudniowymi szczytami ruchu.

Po pierwszym etapie, ruszy drugi, a potem trzeci. Dotyczą remontu dwóch odcinków: od ul. Chełmońskiego do Spółdzielczej (II etap) oraz od ul. Gersona do ul. Bacciarallego (III etap). Tutaj zostanie przeprowadzony zostanie remont jezdni, ale także poprawa życia okolicznych dębów, które rosną przy samej drodze. Zniszczyły one korzeniami starą ścieżkę rowerową, próbując szukać wody, której nie znajdowały. System korzenny został obciążony w okolicach lat 80. asfaltową nawierzchnią. Stąd konieczność zdjęcia masy bitumicznej z ich korzeni.

Ulica Olszewskiego zostanie wyremontowana w trzech etapach: od ul. Spółdzielczej do ul. Gersona (I etap), od ul. Chełmońskiego do Spółdzielczej (II etap) oraz od ul. Gersona do ul. Bacciarallego (III etap). Google Maps