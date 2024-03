Wypadek na autostradzie A4 pod Legnicą. Zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna osoba jest ranna. Utrudnień na Dolnym Śląsku jest więcej Karolina Kwiatek

Dwa samochody ciężarowe zderzyły się na autostradzie A4 pod Legnicą. Jedna osoba została poszkodowana. Jak się okazuje był to dopiero początek fatalnych zdarzeń na A4 w ten piątek. Co gorsza do wypadków doszło również w innych miejscach Dolnego Śląska!