Samochody codziennie "driftują" na parkingu przy stadionie we Wrocławiu. Mieszkańcy nie mogą już znieść tego hałasu

Otwarty i ogólnodostępny parking znajduje się przy Tarczyński Arena, od strony ul. Królewieckiej. Jak mówi nam Damian, mieszkaniec Maślic, na co dzień służy on mieszkańcom do parkowania aut i przesiadania się w komunikację miejską. Ale wieczorami robi się tutaj głośno i niebezpiecznie. Miejsce zamienia się w arenę dla "driftujących" amatorów palenia opon.

- Problem był niejednokrotnie zgłaszany, czy to na policję, czy też do urzędu miasta, jednak do tej pory nic w zakresie poprawy bezpieczeństwa nie zostało zrobione. Zastanawiam się, czy musi dojść do poważnej kolizji lub wypadku, żeby ktoś w końcu zareagował? - pyta nasz Czytelnik Damian.

Mieszkańcy jednogłośnie twierdzą, że w ciągu roku jest jedynie kilka dni, kiedy nikt nie wykonuje driftu na parkingu.