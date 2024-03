Nowe MEMY o Wrocławiu: Sutryk, Jagodno i MBA. Z tego śmieją się internauci. Zobaczcie!

Chodzi między innymi o sprawę nagrywania filmów porno w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przez jedną z urzędniczek. Miała robić to w godzinach pracy w swoim gabinecie. Po ujawnieniu skandalu złożyła wypowiedzenie. Pisaliśmy o tym tutaj:

Już nie tylko wykolejenia tramwajów komunikacji miejskiej we Wrocławiu czy plaga szczurów w naszym mieście są tematami żartów internautów. Najnowsze MEMY odnoszą się także do ostatnich afer wstrząsających Wrocławiem.

Kolejna afera - także w urzędzie miasta - to działający tam komis samochodowy, który prowadził pracownik miejskiego urzędu na dziedzińcu budynku przy pl. Nowy Targ. Przeczytacie o tym tutaj:

Po doniesieniach medialnych o handlowaniu luksusowymi samochodami na dziedzińcu urzędu miasta we Wrocławiu, specjalne oświadczenie wydał sekretarz Włodzimierz Patalas. Zawiesił on podejrzanego o…

Jagodno to nie tylko nieistniejący tramwaj. Twórcy memów wciąż nawiązują do głosowania w wyborach parlamentarnych 15 października 2024 roku, kiedy o mieszkańcach tego osiedla zrobiło się głośno w całej Polsce. Lokal wyborczy w niewielkim budynku przeżył wówczas oblężenie, kolejka chętnych do głosowania miała ponad kilometr długości, trzeba było w niej czekać ponad 6 godzin, a głosowanie zakończyło się o godz. 3 nad ranem.