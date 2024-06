Jiggly cat we Wrocławiu. Tańczące kotki to nowy deser, który natychmiast podbił serca mieszkańców. Czy wiecie gdzie go znaleźć?

Ten deser od kilku dni podbija serca wrocławian. Mowa o koreańskich puddingach Jiggly Cat, które we Wrocławiu zadebiutowały w jednej z koreańskich restauracji na Dzień Dziecka. Urocze białe kotki z oczami z czarnego sezamu, a do tego owocowy sos - tylko tyle i aż tyle wystarczyło by wrocławianie zakochali się w nowym daniu. Gdzie go znajdziemy?