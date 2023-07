Nowa atrakcja turystyczna Wrocławia. "Szczurze gniazdo" pod komisariatem podbija internet! Czy szczury wygryzą krasnale? Karolina Kwiatek

"Szczurze gniazdo" przy komisariacie na ul. Kościuszki staje się nową atrakcją turystyczną Wrocławia. To prawdziwy hit: "Mieszkałam obok i mogę szczerze polecić wszystkim. Nocą dochodzi lekki dreszczyk emocji, bo nie widać, z której strony przebiegną szczury, żeby Cię przywitać" - reklamują miejscówkę wrocławianie. Co na to turyści?