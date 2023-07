Lata 90. XX wieku we Wrocławiu. Obskurny dworzec PKP, hotel Panorama, pstrokate reklamy. Zobaczcie stare zdjęcia stolicy Dolnego Śląska Jerzy Wójcik

Czas remontów, nie zawsze udanych, rozkopany rynek, hotel Panorama i nieco obskurny dworzec Główny PKP. Do tego pstrokate reklamy i wyjątkowo hałaśliwe tramwaje. Moda? Też była specyficzna. Zobaczcie archiwalne zdjęcia >> fot. Archiwum Gazety Wrocławskiej Zobacz galerię (38 zdjęć)

Wrocław w latach 90. minionego wieku to na pewno czas kontrastów. Remonty, nie zawsze udane, rozkopany rynek, hotel Panorama i w porównaniu z tym dzisiejszym, obskurny Dworzec Główny PKP. Do tego możemy śmiało dorzucić pstrokate reklamy i wyjątkowo hałaśliwe tramwaje. A moda? Też była... nazwijmy to, specyficzna. Na archiwalnych zdjęciach naszych fotoreporterów widać doskonale, jak zmieniło się to miasto w ciągu ostatnich lat. Zobaczcie!