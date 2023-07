Młodzież znowu chodzi po dachu elewatora przy ul. Rychtalskiej we Wrocławiu. Ignorują ostrzeżenia, ryzykując własnym życiem Konrad Bałajewicz

Młodzi ludzie za nic mają ostrzeżenia i cały czas ryzykują własnym życiem, chodząc po dachu elewatora przy ul. Rychtalskiej we Wrocławiu. Według okolicznych mieszkańców do takich sytuacji dochodzi niemal codziennie. A tutaj o tragedię nie trudno. Ostatnio do szybu windy spadło dwóch 20-latków, którzy trafili do szpitala.