Rozdawaliśmy drzewka i kwiaty za elektrośmieci. Ekologiczna akcja Gazety Wrocławskiej w Galerii Dominikańskiej

Wrocławianie i wrocławianki chętnie wrzucali do podstawionych pojemników zużyty sprzęt elektroniczny, jak baterie, ekspresy do kawy, monitory, telefony komórkowe, stare telefony stacjonarne, faxy, tonery, drukarki, ładowarki, listwy zasilające i inne elektroodpady. W zamian za ekologiczną postawę, rozdawaliśmy sadzonki drzewek: świerku i lipy oraz kwiatów: goździków, surfinii, dzwoneczków i petunii.

W akcji wspomagali nas wrażliwi ekologicznie partnerzy: Galeria Dominikańska, Chemeko System, Fundacja Świadomi Klimatu i Centrum Ratownictwa. Zainteresowanie "Drzewkiem za surowce wtórne" było ogromne.

Partner Główny:

Partner wspierający:

- Jeszcze przed startem wydarzenia zapełniony został duży pojemnik na elektrośmieci. Cieszy nas, że mieszkańcy tak licznie chcą uczestniczyć w ekologicznych akcjach. Jako Galeria Dominikańska chcemy wspierać inicjatywy eko, pomagając mieszkańcom, jak i naszym klientom, aby przy okazji robienia zakupów, mogli zrobić coś dobrego dla siebie i planety – mówi Anna Maksymiuk-Szymańska, ambasadorka Galerii Dominikańskiej.

Zaraz obok naszego ekologicznego stanowiska, zainteresowani mogli wziąć udział w kursie pierwszej pomocy. Zajęcia z resuscytacji i udrażniania dróg oddechowych były przeprowadzane na fantomach. Oprócz nauki podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych, można było zapoznać się także z działaniem zautomatyzowanego defibrylatora.

- Od 20 lat przeprowadzamy szkolenia z szeroko pojętej medycyny ratunkowej. Ratownicy dobrze wiedzą, że system nie będzie działał, jeśli nie będzie osób udzielających pierwszej pomocy. Jeżeli ludzie z zewnątrz, będący na miejscu zdarzenia, nie zareagują, wezwana przez nich karetka może przyjechać już zbyt późno. Dlatego tak ważne jest, aby każdy umiał przeprowadzić pierwszą pomoc. Można "kupić" nią trochę minut. Wystarczająco dużo, aby ratownicy zdążyli dotrzeć na czas. Ratowanie życia jest proste, nie wymaga to specjalistycznych umiejętności – tłumaczy Małgorzata Kutycka, kierownik regionalny Centrum Ratownictwa.

To już ostatnia edycja akcji "Drzewko za surowce wtórne" tej wiosny. Dziękujemy wszystkim Czytelnikom za tak liczne przybycie! Wracamy do Was jesienią, kiedy znowu będziecie mogli wymienić swoje elektrośmieci na sadzonki pięknych drzewek.