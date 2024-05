Brutalne pobicie motorniczego MPK w centrum Wrocławia. Mężczyzna walczy o życie, rodzina szuka świadków

Oprócz 33-latka pobity został także jego kolega, z którym wracał z imprezy. Jednak jego obrażenia nie były na tyle poważne, co u młodego motorniczego. Ten trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami głowy. Po przejściu operacji chirurgicznej i uśnięciu krwiaka mózgu, mężczyzna leży w śpiączce i walczy o życie. Z tego, co udało się do tej pory ustalić, sprawców brutalnego pobicia było dwóch.

Tu doszło do pobicia: