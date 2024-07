KGHM Zagłębie Lubin wzmacnia atak młodym Czechem ze Sparty Praga

Piłkarze Zagłębia przebywają w Słowenii. Trwa obóz w Moravskich Toplicach, gdzie w poniedziałkowy wieczór Miedziowi rozegrali drugi letni mecz kontrolny. Podopieczni Waldemara Fornalika przegrali z rumuńskim Rapidem Bukareszt 0:1, tracąc bramkę w 82. minucie.

Wcześniej lubinianie ograli po szalonym meczu czarnogórski FK Budućnost Podgorica 4:3, a jednym z ostatnich akordów zgrupowania w Słowenii będzie starcie z tegorocznym beniaminkiem tamtejszej ekstraklasy: NK Nafta (najbliższy piątek, 5 lipca).

Jest szansa, że w tym ostatnim zobaczymy już najnowszy nabytek Zagłębia, a będzie nim 22-letni napastnik Václav Sejk.

Ten mierzący nieco ponad 180 cm piłkarz karierę zaczynał w Teplicach, ale jeszcze jako junior trafił do akademii Sparty Praga i tam przebijał się przez kolejne szczeble zespołów młodzieżowych.

W pierwszej drużynie zadebiutował w 2021 roku, później był wypożyczany do FK Teplice (15 występów i 5 goli) oraz FK Jablonec (32 mecze, 7 goli i 4 asysty). Ostatni sezon rozpoczął w Sparcie Praga. 16 razy pojawiał się na placu gry (1 gol), ale był głównie rezerwowym i uzbierał niecałe 500 minut. Dlatego zimą zdecydował się na kolejne wypożyczenie, tym razem trafił do holenderskiej Rody JC Kerkrade, która bezskutecznie walczyła o awans do Eredivisie. Na drugim poziomie rozgrywkowym w Holandii Sejk strzelił 8 goli w 15 występach.