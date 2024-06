Tyle lat czekali na remont drogi, że spróbowali zrobić go sami? Mieszkańcy szybsi od urzędników, ale teraz mają problem

- Pytaliśmy, dlaczego nie jest to wykorytowane. Przecież podnoszą nam drogę. A już i tak mamy ciężko, woda leci mi i sąsiadom do piwnic. Pan powiedział, że nie da się inaczej zrobić. Pytaliśmy, kto zlecił tę robotę. Kto ich tutaj wysłał? "Urząd" - to była odpowiedź – mówi Barbara Jędrzejak, mieszkanka ul. Gostyńskiej.