Kierowcy nadal chcą skręcić w lewo z nowych mostów Chrobrego. "Mieszkańcy są wściekli i rozgoryczeni" Konrad Bałajewicz Jarosław Jakubczak

Mieszkańcy nadal twierdzą, że nowy zakaz skrętu w lewo jest absurdalny. Wcześniej jego brak nie powodował większych problemów. Mimo zakazu, kierowcy skręcają. I na to urzędnicy znaleźli sposób, ustawiając w osi jezdni słupki. Jarosław Jakubczak / Polska Press Zobacz galerię (5 zdjęć)

Mimo próśb wielu mieszkańców Wielkiej Wyspy, nieistniejący wcześniej znak zakazu skrętu w lewo z mostów Chrobrego w ul. Monte Cassino nie zniknął. I nic nie zapowiada, by w przyszłości tak się stało. Co więcej, na skrzyżowaniu pojawiły się teraz plastikowe słupki, skutecznie uniemożliwiając łamanie przepisów co odważniejszym kierowcom. A do naszej redakcji wciąż wpływają listy rozgoryczonych sytuacją wrocławian.