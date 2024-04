Czym możesz popływać po Odrze we Wrocławiu i kiedy zaczyna się sezon na wycieczki po Odrze?

We Wrocławiu na rejs po Odrze jest mnóstwo opcji. Zwiedzanie miasta z poziomu rzeki można zaplanować dużym statkiem wycieczkowym, katamaranem czy nawet kajakiem. We Wrocławiu znajdziemy przystanie dla wielu statków, według przeznaczenia do uprawiania sportu i rekreacji jak również do zawodowej żeglugi:

Marina przy Moście Uniwersyteckim,

Przystań Zwierzyniecka,

Przystań Na Ostrowie Tumskim,

Marina Osobowice

Bulwar Xawerego Dunikowskiego,

Bulwar Piotra Włostowica.

We Wrocławiu przeważają statki typu SP 150 o długości do 32 m. Statki przystosowane były do przewozu nawet 200 pasażerów, w późniejszych czasach ze względów eksploatacyjnych zmniejszono tę liczbę. Są to statki typowo wycieczkowe na krótkie rejsy.