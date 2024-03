Konserwator może nakazać odbudowę zabytkowej willi we Wrocławiu. Została zrównana z ziemią!

Najpierw zawiadomienie do prokuratury, teraz wniosek o odbudowę zgodnie z pierwowzorem

- Wojewódzki Konserwator zabytków może nakazać doprowadzenie budynku do stanu poprzedniego, a nawet doprowadzenia go do jak najlepszego stanu. Wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Ja natomiast złożyłem wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków z prośbą o nakazanie odbudowy willi - mówi Sergiusz Kmiecik.

Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa złożyli również we wtorek (5 marca) działacze nowej Lewicy. Na podwójnym zawiadomieniu prokuratury sprawa się nie zakończyła. Przewodniczący rady miejskiej Wrocławia Sergiusz Kmiecik złożył wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków z prośbą o nakaz przywrócenia budynku do stanu pierwotnego.

Jednocześnie nazywając osoby odpowiedzialne za wyburzenie "barbarzyńcami":

- Chodząc codziennie aleją Kasprowicza do szkoły, zawsze lubiłem przechodzić na tę „nieparzystą” stronę alei, aż do skrzyżowania z Bończyka, to był magiczny kawałek. Najprzyjemniejszy fragment wędrówki do codziennych obowiązków. Nie zgadzam się na ten akt niszczenia klimatu Karłowic. Mam nadzieję, że stojący za tym barbarzyńcy odpowiedzą za swoje postępowanie.

We wniosku przewodniczący Sergiusz Kmiecik powołał się na art. 45 z ustawy o ochronie zabytków. Ustęp pierwszy tego artykułu mówi:

„W przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru:

1) prace konserwatorskie lub restauratorskie,

2) roboty budowlane,

3) badania konserwatorskie,

4) badania architektoniczne,

5) inne działania, o których mowa w art. 36 pozwolenie konserwatora zabytków ust. 1 pkt 6–8 i 10–12

– wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie”.