Kandydaci do Rady Miejskiej we Wrocławiu. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listy komitetów w wyborach samorządowych

Na rejestrację kandydatów na prezydentów jest jeszcze tydzień. Ale listy do rad, komitety musiały zarejestrować do 4 marca. A już kilka dni później zostały one opublikowane przez Państwową Komisję Wyborczą. Ogółem we Wrocławiu do rady miasta listy zarejestrowało osiem komitetów – w tym lokalne, ogólnopolskie i typowo wrocławskie. Jest na nich 343 kandydatów i kandydatek.

Listy do Rady Miejskiej we Wrocławiu wystawiły: