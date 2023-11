Wrocław w listopadzie 1918 roku. Przegrane miasto, w Breslau szalała rewolucja

W listopadzie 1918 roku nastroje w ówczesnym Breslau były zupełnie inne niż w Warszawie, do której przyjechał Józef Piłsudski. Choć także i w tym niemieckim wówczas mieście świętowano zakończenie działań wojennych na frontach I wojny światowej, to poza tym powodów do radości nie było wiele. Gdy Polska po 123 latach odzyskiwała niepodległość, w Niemczech buntowały się kolejne grupy społeczne i wychodziły na ulice.

Niemiecki rząd tracił kontrolę w kolejnych dużych miastach. Po portowych:

Lubece,

Bremie,

Hamburgu,

rewolucja zaglądała także do innych rejonów kraju, m.in. do Bawarii i Zagłębia Ruhry. Tuż przed 11 listopada 1918 Wilhelm II Hohenzollern uciekł z kraju, tworzyła się Republika Weimarska.