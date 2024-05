Jacek Sutryk został zaprzysiężony na nową kadencję. Ślubowanie złożyli także nowi radni Remigiusz Biały

We wtorek (7 maja) odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej we Wrocławiu . Została na niej zainaugurowana IX kadencja tego organu, który wyłoniono w wyborach samorządowych w 2024 roku. Nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Zrobił to także Jacek Sutryk, który został ponownie prezydentem Wrocławia. Będzie to jego druga i ostatnia w karierze kadencja.