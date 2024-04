Konwencja prezydencka Izabeli Bodnar. Kandydatkę wspierali Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz

Na ostatnim spotkaniu przed niedzielną, II turą wyborów na urząd prezydenta Wrocławia, z poparciem dla kandydatki Izabeli Bodnar stanęli na scenie znani politycy, działacze społeczni, dyrektorzy i prezesi wrocławskich spółek oraz stowarzyszeń. Nie zabrakło głosów marszałka sejmu Szymona Hołowni i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.

- Jako liderzy Trzeciej Drogi, chcemy przede wszystkim powiedzieć, że nie jesteśmy tutaj by pouczać wrocławian i wrocławianki. Każde z nich zna swoje miasto i wie czego mu trzeba - zaznaczył Szymon Hołownia na wstępie do swojej przemowy. Lider Polski 2050 podkreślił, że o kontrkandydacie Jacku Sutryku nie chce mówić. Odniósł się zaś do samej natury zmiany politycznej. Właśnie na tym aspekcie nadchodzących wyborów oparto całe spotkanie.