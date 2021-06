Grzegorz Schetyna jest gotowy na powrót Donalda Tuska i przejęcie sterów w PO

Jarosław Duda, europoseł i przewodniczący Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku, przekazał ster partii w regionie posłowi Grzegorzowi Schetynie. Tym samym były wicepremier, ale też były przewodniczący partii, znalazł się znowu w zarządzie PO. Duda swoją decyzję uzasadnił trudnościami w łączeniu funkcji europosła i szefa regionu w kontekście przygotowań do przyszłych wyborów samorządowych i parlamentarnych. Wrocławscy politycy, także z konkurencyjnych dla PO ugrupowań, nie dając wiary w te wyjaśnienia, mówią o wyjściu przyczajonego Grzegorza Schetyny z cienia i próbie znalezienia się – jak przed laty - u boku Donalda Tuska, który ma przejąć przywództwo w partii.

Najszybciej, ale też najkrócej i najdosadniej, informację o powrocie Schetyny do władz PO skomentował Bogdan Zdrojewski. Senator napisał na Twitterze: „Grzegorz Schetyna szefem PO Regionu Dolny Śląsk. Nie wiem czy to „ nowe” otwarcie czy raczej zamknięcie? Szybko czas pokaże”. Senator i poseł znani są jednak z bardzo szorstkiej przyjaźni. Ktoś nawet powiedział, że to co ich łączy to nie przyjaźń, a próżnia, a ta, jak wiadomo, jest zabójcza.