Michał Kielan nie jest już prezesem Zagłębia Lubin. Ubiega się o fotel prezydenta Lubina

42-letni Kielan funkcję prezesa Miedziowych sprawował blisko 2,5 roku. Powołany został dokładnie 1 października 2021 roku. Wcześniej był Radnym Powiatu Lubińskiego z ramienia PiS-u. Teraz wraca do polityki, bo ubiega się o fotel prezydenta Lubina. Kampania już wystartowała, a on sam ma teraz znacznie więcej czasu, żeby się w nią zaangażować.

Odejście Kielana było praktycznie przesądzone w momencie, kiedy powstał rząd Donalda Tuska. Jasnym stało się, że będzie to oznaczało daleko idące zmiany m.in. w kluczowych spółkach skarbu państwa, a do takich zalicza się KGHM, czyli właściciel piłkarskiego Zagłębia. Pytaniem nie było czy, ale kiedy to się stanie i prezes Kielan musiał być tego świadom. Postanowił sam ukrócić całą procedurę, startując w wyborach samorządowych. Jest oficjalnym kandydatem PiS-u na prezydenta Lubina.