PO oficjalnie popiera Jacka Sutryka. Wrocławska Koalicja Obywatelska we Wrocławiu idzie do wyborów po zmianę w urzędzie miasta Maciej Rajfur

Komitet Koalicji Obywatelskiej to PO, Zieloni, Nowoczesna, ruchy miejskie i osiedlowe. W kampanii regularnie opowiadali się przeciwko Jackowi Sutrykowi, krytykując jego kadencję. Maciej Rajfur

Kandydaci i kandydatki Koalicji Obywatelskiej do rady miejskiej apelują do wyborców o głosy: „My nie damy się kupić!”. To ewidentny przytyk do środowiska politycznego Jacka Sutryka. Część działaczy PO skupiona wokół Michała Jarosa stoi w absolutnej opozycji do obecnego prezydenta Wrocławia.