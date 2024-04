Ostatni dzień kampanii wyborczej Jacka Sutryka z impetem. Do Wrocławia przyjechał minister Tomasz Siemoniak

Na ostatniej konferencji prasowej komitetu Jacka Sutryka zebrały się jedne z najważniejszych osób w Platformie Obywatelskiej i Lewicy - na czele z koordynatorem służb specjalnych ministrem Tomaszem Siemoniakiem, wiceprzewodniczącym PO. Był m.in. senator Grzegorz Schetyna, europoseł Jarosław Duda, poseł Anna Sobolak, przewodniczący sejmiku Jerzy Pokój, prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, który po raz kolejny udzielił on poparcia Jackowi Sutrykowi.

- Przez 5 lat swojej prezydentury Jacek Sutryk twardo stał po stronie demokratycznych wartości, praworządności, opozycji. Jest kandydatem demokratycznej większości i przez lata dowiódł tego, że pryncypialnie stoi po stronie wartości – stwierdza min. Siemoniak.

Zapytaliśmy wiceszefa PO o sytuację w partii na Dolnym Śląsku. Na konferencji nie było bowiem szefa dolnośląskich struktur Michała Jarosa ani znanych we Wrocławiu członków PO, którzy prowadzili kampanię samorządową w ewidentnej opozycji do Jacka Sutryka. Oni ogłosili swoje wystąpienia dwie godziny później na rynku. Jak mają na to patrzeć wyborcy PO?