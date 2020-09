Galeria Renoma będzie dużo mniejsza. Zamiast sklepów - biura

Wyższe piętra Renomy są już w większości puste. Witryny sklepowe są zasłonięte planszami ze sloganami reklamowymi. Gdzieniegdzie wiszą kartki z informacją, że sklep został przeniesiony na parter lub poziom -1.

To przygotowania do remontu zapowiadanego pod koniec ubiegłego roku. Teraz handlowcy, którzy chcą pozostać w Renomie, przeprowadzają się z wyższych pięter na dwie najniższe kondygnacje. Na najwyższym, trzecim piętrze, pozostał jeszcze Empik i trzy punkty gastronomiczne. W Empiku już zapowiadają, że przenoszą się na dół. Salon będzie też sporo mniejszy. Na piętrach drugim i pierwszym działa jedynie Luxmed. Od pracowników tych firm można usłyszeć, że pozostaną tam do końca roku.

Pod koniec 2019 r. przedstawiciele Globalworth Poland, właściciela Renomy, informowali, że remont rozpocznie się w IV kwartale 2020 r. Według ich zapowiedzi na czas remontu będą wyłączane poszczególne części budynku, a reszta domu towarowego ma pracować normalnie.