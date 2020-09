Koronawirus sparaliżuje przychodnie? Lekarze boją się nowej strategii rządu

Dotąd osoby które mają objawy koronawirusa izolowano od placówek służby zdrowia. Kontowały się z sanepidem albo szpitalami zakaźnymi, wyznaczonymi do leczenia chorych. To sanepid, albo lekarz w szpitalu zlecał i przeprowadzał testy. Według nowych planów resortu zdrowia, każdy kto ma objawy musi zgłosić się do swojego lekarza.

- Najpierw będzie telporada. Pacjent będzie musiał obserwować swój stan zdrowia. Jeśli objawy nie ustąpią po trzech do pięciu dni, konieczna będzie osobista wizyta w przychodni. Pacjent będzie przyjmowany w reżimie takim jak dla osób zakażonych – mówi Piotr Ługowski, dyrektor Wrocławskiego Centrum Zdrowia. - Po przebadaniu lekarz będzie mógł skierować pacjenta na testy. Jeśli okaże się, że to koronawirus, pacjent trafi pod opiekę zakaźników. Jak nie, będzie dalej leczony w przychodni.

Dyrektor Ługowski mówi, że jego przychodnia jest przygotowana na ten scenariusz. Szczególnie, że od początku epidemii w przychodniach są opracowane procedury dla pacjentów, którzy mogą być zakażeni. Tyle, że teraz będzie ich więcej. - Mimo stosowania środków ostrożności, może dojść do zakażenia personelu. A co będzie, jeśli problem pojawi się w większej liczbie przychodni – pyta nasz rozmówca. - Są takie obawy ze strony naszego personelu.