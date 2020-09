Wrocław: Wpadł w furię w biurze ubezpieczeniowym. Wszystko zdemolował (ZDJĘCIA)

Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do komisariatu przy Trzemeskiej, a następnie do policyjnego aresztu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niszczenie mienia i groźby karalne są to czyny zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. O dalszym losie 27-latka będzie decydować sąd.

źródło: Wrocławska Policja