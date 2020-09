Burze we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Pół tysiąca interwencji straży, połamane drzewa, zatrzymane pociągi [GDZIE JEST BURZA - 5.09.2020]

Burze we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku - najważniejsze informacje

Burze we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku - relacja na żywo Aktualizacja godz. 20.20 Burze minęły już Dolny Śląsk, gdzieniegdzie możliwe są jeszcze niewielkie opady deszczu. W nocy padać już nie powinno. Dla większości Dolnego Śląska IMGW odwołało już ostrzeżenia meteorologiczne.

Aktualizacja godz. 18.15 Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia obejmuje już niemal cały Dolny Śląsk. Rozszerzono je m.in. o Legnicą i Jelenią Górę. - Lokalnie obserwuje się burze, którym punktowo towarzyszą dość intensywne opady deszczu 5mm/10min. Możliwa suma opadów w czasie trwania zjawisk burzowych to około 15 mm - poinformował dyżurny synoptyk IMGW.

Aktualizacja godz. 18.25 Gigantyczny korek na drodze nr 8 z Kłodzka do Wrocławia. - Między Kłodzkiem a Kobierzycami przy drodze połamane są dziesiątki drzew, przejazd utrudniają leżące wszędzie gałęzie, jest niebezpiecznie, bo połamane konary wiszą nad jezdnią - donosi z trasy nasz dziennikarz Cyprian Dmowski.

Aktualizacja godz. 18.40 - Burze powoli od nas odchodzą na wschód - mówi portalowi GazetaWroclawska.pl dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. - Jeszcze dwie godziny i będzie po burzach. W tej chwili są między Jelczem a Oławą oraz na południu Kotliny Kłodzkiej.

Aktualizacja godz. 18.05 We Wrocławiu i powiecie wrocławskim zgłoszono nam dotąd około 120 interwencji - mówi portalowi GazetaWroclawska.pl rzecznik wrocławskiej straży pożarnej st. kpt. Tomasz Szwajnos. - To połamane konary drzew, drzewa i podtopienia. Wrocławskie MPK na razie jeździ bez żądnych problemów - zapewnia nadzór ruchu. Nie ma żądnych uszkodzeń ani awarii.

Aktualizacja godz. 18.00 - Mamy mnóstwo zgłoszeń - mówi portalowi GazetaWroclawska.pl Krzysztof Gielsa ze straży pożarnej w Oławie. - To zalane piwnice i połamane gałęzie. Nikomu nic się nie stało. W akcji usuwania szkód uczestniczą strażacy zawodowi oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych - dodaje. Połamane drzewa blokują kilka ulic w centrum Oławy. Jak wylicza portal Olawa24.pl, blokują m.in. ul. Sportową, 3 Maja, Kutrowskiego i Siedlecką.

Dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania Ratownictwa poinformował portal GazetaWroclawska.pl, że do tej pory odebranych zostało już 200 zgłoszeń z całego województwa. - Nie ma informacji o osobach poszkodowanych - mówi portalowi GazetaWroclawska.pl rzecznik dolnośląskiej straży pożarnej młodszy brygadier Daniel Mucha. Największy problem to przewrócone przez wiatr drzewa i połamane gałęzie, a także zalane piwnice. Najwięcej interwencji jest we Wrocławiu, Oławie i Świdnicy.