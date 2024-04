Frekwencja wyborcza we Wrocławiu. Na tych osiedlach ludzie niechętnie szli do urn. Kto unikał wyborów jak ognia?

Frekwencja wyborcza we Wrocławiu

Państwowa Komisja Wyborcza nie mogła w niedzielę zdradzać oficjalnych wyników z poszczególnych komisji, dopóki wybory samorządowe nie dobiegły końca. Jedyne, czego zawsze możemy się dowiadywać w dniu wyborów, to informacje o frekwencji. Do południa we Wrocławiu wynosiła ona 14,63 proc. Był to jeden z najgorszych wyników w województwie dolnośląskim.

A może wrocławianie wybrali się do lokali wyborczych po rosole i "Familiadzie"? Również nie. Frekwencja do godz. 17 wynosiła zaledwie 35,28 proc. To nadal wynik kiepski, ale lepszy od innych miast na prawach powiatu na Dolnym Śląsku. W Wałbrzychu było to 31,02 proc., w Jeleniej Górze 33,72 proc., a 33,76 proc. w Legnicy. We wszystkich innych powiatach frekwencja była wyższa.

Ostatecznie 50,57 proc. mieszkańców Wrocławia zagłosowało w wyborach na prezydenta Wrocławia. W całym kraju wyniosła niewiele więcej, bo 51,5 proc.