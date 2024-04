Izabela Bodnar czy Jacek Sutryk? Zobacz i porównaj program wyborczy kandydatów na prezydenta Wrocławia

Wybory samorządowe 2024. Kto zostanie prezydentem Wrocławia?

21 kwietnia (w niedzielę) mieszkańcy Wrocławia wybiorą prezydenta miasta. Czy zostanie nim obecnie urzędujący Jacek Sutryk? A może jego miejsce zajmie Izabela Bodnar? W I turze Jacek Sutryk uzyskał wynik 34,33 proc. Jego kontrkandydatka, Izabela Bodnar, miała 29,80 proc. poparcia. Różnica między nimi to tylko 4,5 proc. głosów! W II turze wszystko się może zdarzyć. Mieszkańcy będą wybierać między dwoma kandydatami. Poznajcie ich program i plany na najbliższe lata.

Izabela Bodnar czy Jacek Sutryk? Na kogo zagłosujesz w II turze?

Izabela Bodnar. Kim jest kandydatka na prezydenta Wrocławia?

Mająca 49 lat Izabela Bodnar zakończyła studia licencjackie z bankowości i finansów w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Magisterkę z finansów przedsiębiorstw uzyskała w 2002 roku na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Uczyła się również grać na fortepianie na Akademii Muzycznej. Pracowała w banku Credit Agricole, gdzie w latach 2010-2016 była dyrektorką departamentu. Później zajmowała dyrektorskie stanowiska w spółkach prawa handlowego.

W 2022 roku utworzyła fundację Wroc ma Moc , która zajęła się m.in. organizacją pomocy dla uchodźców wojennych i ludności cywilnej pozostałej na Ukrainie. Była także osiedlową radną na Oporowie. Posłanka na Sejm wybrana z okręgu wrocławskiego w 2023 roku, należy do Polski 2050 Szymona Hołowni. Prywatnie ma troje dzieci.

Jacek Sutryk. Obecnie urzędujący prezydent i kandydat na następną kadencję

We Wrocławiu od 2007 roku był dyrektorem MOPS we Wrocławiu. W 2011 objął stanowisko dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, które sprawował do momentu wyboru na prezydenta. Został nim 19 listopada 2018 roku, startując z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Wygrał wtedy w I turze z wynikiem 50,2 proc.