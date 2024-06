Farbą w sprayu zamazano kontrowersyjną grafikę, która „szkaluje służby mundurowe”. Ciąg dalszy sprawy głośnej wystawy we Wrocławiu Remigiusz Biały

„Zdejmij mundur i przeproś matkę” tak zatytułowano jeden z obrazów, który wczoraj zawisł w gablocie na ulicy Szewskiej we Wrocławiu. Nie minął dzień, a gablota z kontrowersyjną grafiką została zamazana farbą w sprayu. W mediach społecznościowych internauci mówią o „szkalowaniu służb mundurowych". Miasto, choć to finansuje, to od sprawy się odcina. Stanowisko zajął za to sam organizator.