Galeria na ulicy Szewskiej we Wrocławiu znów prowokuje. „Zdejmij mundur i przeproś matkę”

Wystawę „Frenezja i niepodległość” przygotowano w ramach 22. przeglądu sztuki Survival. Wydarzenie to jest współfinansowane w przez Urząd Miasta we Wrocławiu.

- Głównym tematem tegorocznego Survivalu jest romantyzm: pytanie o to, jakie znaczenia i wartości wywodzące się z polskiej – oraz regionalnej i europejskiej – tradycji romantycznej trwają do dziś i jak kształtują nasze postrzeganie współczesności. Romantyzm jako nurt w sztuce w Polsce utożsamiany jest z walką o niepodległość i marzeniem o powstaniu niezależnego państwa opartego na zbawiającym Europę mesjanizmie. Jednocześnie w całej Europie romantyzm towarzyszył kształtowaniu się koncepcji narodu – takiej, jaką dziś pojmujemy – i w pewnym sensie kształtował narodowe estetyki. Romantyczne zawierzenie temu, co niewidoczne, niedostępne rozumowi i umykające naukowemu poznaniu pozwoliło uczestniczyć duchom w narodowotwórczych procesach. I tak w polskiej tradycji niepodległość okazuje się nierozerwalnie spleciona z tym, co niepodlegające rozumowi – czytamy w tekście kuratorskim.