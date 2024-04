Kontrowersyjna wystawa we Wrocławiu zniszczona. Sprejami zamazano gabloty. "To promowanie pedofilii i LGBT"

Fotografie prezentowane w gablotach przy ulicy Szewskiej we Wrocławiu okazały się na tyle szokujące, że po zaledwie czterech dniach zostały one zniszczone. W nocy z poniedziałku na wtorek (15/16 kwietnia) wystawę zaatakowali wandale.

Wystawę „Iron Man” przygotowali Paweł Jach i Krystian Truth Czaplicki. Fotografie można oglądać w Galerii Mieszkanie Gepperta przy ulicy Ofiar Oświęcimskich i we wspomnianych już gablotach przy ulicy Szewskiej. Kuratorką jest prof. Anna Kołodziejczyk, która należy do najważniejszych artystów we Wrocławiu.