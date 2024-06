Zdemontowano organy w Katerze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Gigantyczny instrument przejdzie gruntowany remont

- Obecnie w katedrze grają organy elektryczne, które na tyle godnie, na ile to możliwe, zastępują wielki instrument. Gdy wrócą do nas organy Sauera, chcemy, by posłużyły nie tylko muzyce liturgicznej, choć oczywiście, będzie to ich główne przeznaczenie. Myślimy o koncertach organowych, zwłaszcza że Wrocław będzie miał trzy potężne organy: współczesne w Narodowym Forum Muzyki, englerowskie (barokowe) w św. Elżbiecie i właśnie katedralne (z czasów niemieckiego romantyzmu) – dodaje ks. Paweł Cembrowicz, proboszcz parafii katedralnej.