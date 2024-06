Duże korki na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Drogowcy pracują na 50 kilometrach jezdni, są ograniczenia

Drogowcy wyjechali na A4. Ile czasu zajmą im naprawy?

GDDKiA informuje, że drogowcy mogą zajmować pasy ruchu na 22 kilometrach jezdni w kierunku Zgorzelca (od 125. do 147. kilometra) i 35 kilometrów w kierunku Wrocławia (od 112. do 147. kilometra). Powodem są prace utrzymaniowe, które polegają m.in. na naprawie barier energochłonnych i malowaniu oznakowania poziomego.

- W razie konieczności wprowadzone zostanie ręczne sterowanie ruchem - dodaje w swoim komunikacie GDDKiA.

Aktualnie drogowców możemy zobaczyć w Bielanach Wrocławskich, gdzie prace mają trwać do godz. 15. Z kolei do 13 ekipa będzie pracowała między Kątami Wrocławskimi a Kostomłotami. GDDKiA zastrzega, że jeśli w innych punktach autostrada będzie wymagała uwagi, utrudnienia będą musiały trwać aż do godz. 20 (dotyczy przede wszystkim węzła Budziszów Wielki).